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Если Донбасс и Крым будут голосовать на выборах, и Порошенко, и Зеленский потеряют власть, – Кузьмин

Телеканал ZIK

Вычеркнув население Донбасса и Крыма из списков избирателей, власть имеет численное преимущество. По этой причине ни бывший президент Петр Порошенко, ни действующий глава государства Владимир Зеленский не собираются приобщать к выборам Донбасс, потому что они потеряют власть, если эти территории будут голосовать.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале  ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Ренат Кузьмин подчеркнул, что боевые действия на Донбассе выгодны как нынешней, так и прошлой украинской власти. Также, по его словам, власти выгодна и отмена выборов на этих территориях.

"Как думаете, Донбасс голосовал бы за "Слугу народа", за партию войны, националистов и радикалов?  Ну наверное, что не голосовал бы. Даже не наверное, а очевидно, что не голосовал бы. Но Донбасс и Крым – это минимум 8-9 миллионов человек. И вычеркнув их из списков избирателей, не допустив их к выборам, власть имеет численное преимущество, потому что без этой части населения сторонников радикальной, националистической идеологии гораздо больше. По этой причине ни Порошенко, ни теперь Зеленский не собираются присоединять Донбасс. Они и Крым возвращать не собираются, потому что они потеряют власть, если эти территории будут голосовать на выборах", – заявил народный депутат.

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Кузьмин считает, что все попытки представить проблему на Донбассе как некую неразрешимую или неосуществимую из-за того, что Россия со злым Путиным что-то делает не так, – это попытки оправдать собственный преступный умысел.

"И мы видим, как действующий президент Зеленский полностью повторяет риторику президента Порошенко и действует в парадигме политики президента Порошенко и его ближайшего окружения", – отметил нардеп Ренат Кузьмин.

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Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников. 

Согласно принятому постановлению, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.

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