Если депутаты не возьмутся за ум, вероятно, президент и осени ждать не будет, – эксперт о роспуске ВРУ

Борис Тизенгаузен. Фото prefiksblog.co.ua

Потому что это смешно, когда приходится просить голоса у оппонентов, говорит Борис Тизенгаузен

Если народные депутаты не начнут работать, вероятно, президент не будет ждать осени и распустит Верховную Раду.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Эксперт отметил, что во фракцию "Слуга народа" набирали не за идеологией, поэтому туда попали люди с разным взглядами на социальные вопросы и с разным мировоззрением, поэтому они и не могли построить партию, а соответственно, и дисциплину. Сегодня депутаты от монобольшинства поделились на кластеры, присоединяются к различным группам влияния, поэтому эта история, прогнозирует Борис Тизенгаузен, ничем хорошим не завершится.

"Дело в том, что многие депутаты обжились, как говорится, в Верховной Раде, поняли, что там есть не только президентская группа влияния, но и разные другие, поняли, что можно какие-то свои интересы соблюдать", – отметил эксперт.

Борис Тизенгаузен отметил, что нардепам нравится, что теперь президент просит у собственной же фракции, чтобы та голосовала за определенные вопросы. Однако, прогнозирует эксперт, если эта ситуация будет продолжаться, то все закончится перезапуском парламента.

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"Если сами депутаты не понимают этого, что их могут распустить, если они сейчас за ум не возьмутся, не начнут нормально отдавать голоса, конструктивно беседовать, то все закончится довольно быстро. Я думаю, что, может быть, даже и осени ждать не будет Зеленский. Потому что это смешно, когда каждая вторая инициатива - и нужно добирать у опонентов голоса, я уже молчу о знаковых голосованиях, где приходится ходить, разговаривать с "Голосом", с Юлией Владимировной, когда у тебя фактически монобольшинство", – сказал эксперт.

Напомним, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявлял, что "слуги народа" из-за своих "турбоскандалов" потеряли 10 процентов рейтинга всего лишь за полгода.

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