Если бы нынешняя власть была реальным оппонентом Порошенко, то давно бы с ним разобралась, – Кучеренко

Телеканал ZIK

Вероятно Жвания играет на стороне оппонентов Порошенко – действующей власти

Если бы нынешняя власть была реальным оппонентом пятого президента Украины Петра Порошенко, она бы давно с ним разобралась в юридической плоскости.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко считает, что бывший народный депутат Давид Жвания, который рассказал о том, что передавал еврочиновникам 5 миллионов евро взятки за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах, имеет и личные мотивы такого поступка. Также, по мнению народного депутата, Жвания, обнародуя свои видеообращения, играет на стороне оппонентов Порошенко – действующей власти.

"Сейчас Давид Жвания пытается демонизировать Петра Порошенко. И в этой ситуации, я так понимаю, что он хочет сыграть на стороне оппонента – теоретически это нынешняя власть. Хотя, на самом деле, если бы нынешняя власть была реальным оппонентом Порошенко, она бы давно с ним разобралась в юридической плоскости. Мы же видим, что вы все, куме, угрожаете, но никак не сделаете то, что обещаете", – отметил гость ток-шоу.

Кроме этого Кучеренко добавил, что заявление Жвании – это скорее всего политтехнологический прием и довести его до какого-либо юридического последствия будет сложно.

Однако, по его мнению парламентское монобольшинство должно отреагировать на это.

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Напомним, бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на пост президента Украины.

Впоследствии Жвания записал новый видеоблог, посвященный событиям 2013-2104 годов. В нем он, в частности, заявил, что лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти.