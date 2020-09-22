Если бы ГБР не было политизировано, было бы обязано допросить Жванию, - Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Без этого суд не сможет вынести правосудное решение по поводу потери Крыма, подчеркнул академик

Если когда-то в Украине будет суд по поводу потери Крыма, то суд сможет вынести правосудное решение только тогда, когда учтут абсолютно все заявления на эту тему, в частности, и бывшего народного депутата Давида Жвании.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость студии отметил, что в Государственном бюро расследований (ГБР) рассматривают заявления по Крыму, однако правовой оценки относительно ситуации с Крымом до сих пор никто не дал. По его мнению, если бы ГБР не было политизированным институтом, было бы обязано допросить бывшего народного депутата Давида Жванию в связи с его заявлениями и желанием дать показания. Он объяснил, как это можно сделать.

"Либо посылается группа следователей в ту страну, где он находится вместе с представителями дипломатических – или консульства, или посольства, и допрашивают. Или же он же предлагает - я готов приехать в Украину, допросите меня, предоставить ему безопасность, потому что он – важный свидетель, его могут просто убить, как только он ступит на территорию Украины", – сказал Виталий Журавский.

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Гость студии продолжил: "Если когда-то – я не верю, что при нынешней власти это возможно, - если когда-то все же будет суд в Украине по поводу потери Крыма и будут выяснены все причины, то суд может вынести правосудное решение, вердикт только тогда, когда учтут все абсолютно заявления на эту тему. Если там не будет в этой мозаике заявления о преступлении свидетеля – того же Жвании... Жвания же – непростой человек. Он же был министром, был депутатом, он был приближен к Порошенко, Турчинове, к Яценюку. Он - важный свидетель".

Как сообщали, бывший народный депутат Давид Жвания, который ранее был соратником предыдущего президента Петра Порошенко, отреагировал на предварительные результаты расследования ГБР по аннексии Крыма Россией в 2014 году. По его словам, ведомство фактически оправдало бывшего и. о. президента Украины Александра Турчинова, который, как утверждает Жвания, является "главным виновником" захвата полуострова.

Напомним, ранее Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке государственного переворота, о котором в одном из своих видеообращений рассказывал Жвания.