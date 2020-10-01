Если будет критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19, следует ввести чрезвычайное положение, – Качура

Александр Качура Фото из открытых источников

Выборы в таком случае проводить нельзя, отметил парламентарий

В случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Во время чрезвычайного положения выборы не проводят.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Александр Качура отметил, что, если в Украине будет расти количество больных коронавирусом и в стране будет складываться критическая ситуация, нужно будет принять политическое решение и ввести чрезвычайное положение в Украине. Народный депутат напомнил, что он был сторонником такого шага еще раньше, и предупреждал, что правительственное постановление о введении карантина является неконституционным. Впоследствии решение о неконституционности упомянутого постановления принял КСУ.

"Поэтому я считаю, что единственный правовой механизм, когда мы будем вводить (я не говорю "если", а говорю "когда"), потому что мы сейчас видим во всех странах, таких, как Израиль, других странах вводятся меры жесткого карантина. И единственный правовой и правильный путь – это введение чрезвычайного положения, это решение СНБО, президент обращается к ВРУ, ВРУ принимает такое решение. Во время введения чрезвычайного положения выборы не проводятся. Другие права граждан также ограничиваются", - сказал Александр Качура.

Напомним, Верховная Рада Украины отменила все свои пленарные заседания до 20 октября из-за большого количества больных коронавирусом народных депутатов.

Также напомним, что лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Добавим, руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы количество больных коронавирусом COVID-19 может колебаться от 7 до 9 тыс. новых случаев в день.