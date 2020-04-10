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Еще возьмите Уляну Супрун, и сразу эта политическая сила забуксует, – Москаль о новой платформе Рябошапки

Бывший глава Закарпатья не удержался от шутки

Председатель Закарпатской ОГА в 2015-2019 годах Геннадий Москаль с иронией прокомментировал инициативу бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки создать собственную платформу, посоветовав поэтому принять в ее ряды еще и бывшую исполняющую обязанности главы МОЗ Ульяну Супрун.

Об этом Геннадий Москаль заявил в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK.

Ведущий заметил, что в одном из интервью бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что после завершения эпидемии коронавируса он презентует свою политическую платформу, в которую войдет, в том числе и бывший глава правительства Алексей Гончарук.

Геннадий Москаль пошутил: "Еще возьмите Уляну Супрун, и сразу эта политическая сила забуксует, не начав какого-то движения в Украине. Да вы что! Ну, какой Гончарук, Нефедов? Ну, это же не… гей-парад мы собираем, это собираем политическую силу, извините".

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Напомним, ранее Геннадий Москаль заявил, что у Владимира Гройсмана еще было какое-то прохождение службы, он был мэром Винницы, был председателем парламента, а Алексей Гончарук абсолютно нигде не работал, пришел из ниоткуда и ушел в никуда.

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