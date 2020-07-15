Выборы мэра Киева: Еще один депутат от "Слуги народа" заявил, что идет на праймериз

Свой шаг нардеп обосновал отсутствием других вариантов в партии

Дмитрий Гурин Фото с открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что идет на партийный праймериз на выборы городского главы Киева. Об этом он сообщил в Фейсбук.

Гурин намекнул на проблемы "реальности" других кандидатов. "Я иду на праймериз мэра столицы, потому что я хочу изменить Киев и том, что меня не устраивают все другие варианты без вариантов. Я люблю Киев, много лет занимаюсь развитием городов и территорий и хочу, чтобы от "Слуги народа" баллотировался реальный кандидат, а не удобный спаринг-партнер", – отметил депутат.

В парламент Гурин попал как мажоритарщик, победив на выборах в Раду в 218 округе (часть Оболонского, часть Святошинского районов Киева).

Напомним, народный депутат Александр Дубинский заявлял, что праймериз партии "Слуга народа" на выборы городского головы Киева пройдут в четыре этапа.

В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что сегодня, 15 июля, парламент должен объявить о местных выборах. Вероятной датой голосования называют 25 октября.