Еще двое нардепов, которые находились на совместном эфире с больным коронавирусом Шаховым, добровольно самоизолируются

Пока у депутатов нет симптомов, а чувствуют они себя хорошо

Народный депутат из партии "Голос" Ярослав Юрчишин и нардеп от партии "Слуга народа" Арсений Пушкаренко заявили, что решили пойти на добровольный карантин из-за того, что принимали участие в совместном с инфицированным коронавирусом Сергеем Шаховым эфире.

Об этом каждый из них написал на собственной странице в Facebook.

В частности, по словам Арсения Пушкаренко, после того, как стало известно о СOVID 19 у Сергея Шахова, он и весь комитет по вопросам экологической политики отправились на самоизоляцию.

"Друзья, вам уже всем известно, что 13 марта мы с коллегой Ярославом Юрчишиным были на совместном эфире с Сергеем Шаховым. Когда стало известно о подтверждении у коллеги Шахова вируса СOVID 19, я лично, так же и весь Комитет по вопросам экологической политики, пошли на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо, чего и вам всем желаю", - написал политик в соцсети.

В свою очередь депутат из "Голоса" Ярослав Юрчишин назвал действия Шахова "безответственными" и отметил, что так же перешел на карантин после того, как узнал о заражении его коллеги коронавирусом.

"Я был в эфирах с господином Сергеем Шаховым 12 и 13 марта. После того, как Сергей безответственно съездил заграницу и еще более безответственно ходил на эфиры. Но коллег не выбирают, выбираете их вы, уважаемые избиратели. После получения информации о диагнозе господина Сергея, я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции", - пояснил нардеп.

По его словам, согласно рекомендациям ВОЗ и Минздрава, он будет находиться на карантине до 23 марта.

Известно, что пока никто из упомянутых выше политиков не имеет симптомов коронавируса и чувствует себя хорошо.

Напомним, народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусной инфекцией после возвращения из Франции.

Впоследствии стало известно, что 12 марта после возвращения в Украину он непосредственно контактировал с членами экологического комитета ВР, в связи с чем они уходят на карантин.