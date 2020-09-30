Еще 2 недели назад было понятно, что Зеленский контролирует не более 100 нардепов из монокоалиции, - Омелян

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Если бы спикер хотел бы подставить плечо политическому патрону, он бы должен был сохранить работу ВРУ, заявил экс-министр

Еще две недели назад было понятно, что президент Владимир Зеленский контролирует не более 100 народных депутатов из монокоалиции, а в последний месяц перед местными выборами главе государства максимально нужна была поддержка.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян.

Гость студии прокомментировал решение украинского парламента отменить пленарные заседания из-за инфицирования большого количества народных депутатов COVID-19.

"Еще две недели назад было понятно, что президент Зеленский контролирует не более 100 народных депутатов из своей монокоалиции. И мы видели по последним двум дням, что голосов у них не хватает. Даже в случае объединения с другими силами, они все равно не могут проголосовать. Мне кажется, что этот последний месяц перед местными выборами Зеленскому максимально нужна была поддержка", – отметил гость ток-шоу.

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Владимир Омелян считает, что, если бы председатель ВРУ Дмитрий Разумков хотел бы подставить плечо своему политическому патрону, он бы должен был сохранить работу ВРУ, придумав любые форматы.

"Но этого не было сделано. Я думаю, что Разумков сознательно это сделал, и фактически сейчас Зеленский один на один перед фиаско на местных выборах. И это ему тоже надо думать, до чего его довели свои партнеры. Потому что у него на самом деле есть две фишки, два козыря, с которыми он шел, – что он президент мира. Мира нет, мы видим – это полный провал. И он - президент дорог. С дорогами у нас тоже очень много вопросов относительно их стоимости и количества", – заявил гость студии.

Напомним, Верховная Рада Украины отменила все свои пленарные заседания до 20 октября из-за большого количества больных коронавирусом народных депутатов.

Как сообщали, за последние сутки в Украине зафиксировано 4027 новых случаев коронавирусной инфекции.

Также напомним, что лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.