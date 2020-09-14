ЕС заявил о непризнании российских "местных выборов" в Крыму

13 сентября в Крыму прошли так называемые "местные выборы" Фото из открытых источников

Любой, кто избран в ходе выборов в Крыму и претендует на то, чтобы "представлять" полуостров, не будет признан ЕС

Европейский Союз не признает результаты "выборов", которые Российская Федерация провела в аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявлении главного спикера ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петера Стано, передает "Радио Свобода".

"Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и, соответственно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран в ходе организованного Россией голосования на Крымском полуострове и претендует на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителей тех территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", – говорится в сообщении.

Представители России и подконтрольной ей власти аннексированного Крымского полуострова пока не отреагировали на это заявление.

Отметим, местные выборы в России состоялись в период с 11 по 13 сентября. Они также произошли в аннексированном Крыму. В Севастополе в частности избирали подконтрольного России главу города, депутата в местный парламент по одному из мажоритарных округов, депутатов муниципальных советов. В Крыму также провели дополнительные выборы депутата в российский парламент полуострова, в Симферопольский городской и Раздольненский сельский совет.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины осудило незаконную организацию и проведение Российской Федерацией так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма 13 сентября 2020 года и пригрозило ответственностью причастным к этому лицам.