ЕС выделит дополнительную помощь для поддержки мер по реагированию на конфликт на востоке Украины

ЕС выделит 1 млн евро на поддержку устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря

Европейский Союз выделит 5 млн евро для поддержки мер по реагированию на конфликт на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.

"ЕС выделит дополнительные 3,2 млн евро Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также ЕС повысит свою поддержку гражданской защиты на востоке Украины, выделив на эти цели 1 млн евро. Это будет способствовать внедрению Стратегии Украины по защите гражданского населения, как только она будет принята", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ЕС выделит 1 млн евро на поддержку устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря. В частности, речь идет о вкладе в улучшение надежности и доступности информации о регионе, а также о его насущных, средне- и долгосрочных потребностях.

Также Евросоюз профинансирует реконструкцию современного центра предоставления административных услуг в Станице Луганской.

"Это обеспечит эффективный доступ граждан Украины к услугам – от тех, что касаются пенсионного фонда, к реестрам недвижимости – согласно реформе децентрализации", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, 13 марта Совет Европейского Союза продлил санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине.