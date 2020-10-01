ЕС расширил санкции за Керченский мост, - журналист

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Под санкции попали 2 человека и 4 компании

Европейский Союз согласовал санкции против лиц и компаний, которые причастны к строительству Керченского моста. Об этом пишет Европейская правда, со ссылкой на собственного журналиста.

В частности, под санкции попали два физических лица и четыре компании: гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замглавы "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, который с 2015 года занимался строительство моста через Керченский пролив.

Компании: "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога"и" Крымская первая страховая компания".

Отмечается, что ЕС заморозит активы Ганова и Рыженькина.

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Напомним, что Европейский Союз вскоре одобрит введение санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста, стало известно на прошлой неделе.

Заметим, ранее они блокировались Кипром.

К тому же президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказал, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима "расчистка от ограничений и санкций".