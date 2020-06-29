ЕС продлил санкции против России

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Санкции продлены до 21 января 2021 года

Совет Евросоюза в понедельник 29 июня принял решение продолжить санкции относительно конкретных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев до 31 января 2021 года. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

"Это решение последовало после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений… на видеоконференции членов Европейского совета 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - пояснили в Совете ЕС.

Ограничительные меры были введены в 2014 году через дестабилизирующие действия России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза продлил действие санкций против Российской Федерации относительно аннексии Крымского полуострова.