live
Новости » Экономика Читати новину українською

ЕС продлил санкции против России

Фото из открытых источников

Санкции продлены до 21 января 2021 года

Совет Евросоюза в понедельник 29 июня принял решение продолжить санкции относительно конкретных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев до 31 января 2021 года. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

"Это решение последовало после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений… на видеоконференции членов Европейского совета 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - пояснили в Совете ЕС. 

Ограничительные меры были введены в 2014 году через дестабилизирующие действия России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

Новости по теме: Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять санкции, - МИД

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза продлил действие санкций против Российской Федерации относительно аннексии Крымского полуострова.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ренат Кузьмин: Зеленский! Чей Крым? В поздравлении с Днем Конституции Зеленский уменьшил территорию Украины на два региона. Видео Зеленский позволил ОГА привлекать кредитные средства на ремонт дорог Должны уважать закон, а не пытаться его обойти: Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Скандальные заявления Третьяковой и Саакашвили. Болтон о Порошенко | Ток-шоу
Евгений Комаровский | Народ против | 25.06.20
Нападения на активистов. Перевыборы. Политика Саакашвили | Ток-шоу
Андрей Николаенко | HARD с Влащенко | 29.06.20
Скандальный эфир. Шарий vs Кузык vs Линько: Жесткие перепалки в студии ЗИК | Ток-шоу