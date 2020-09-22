ЕС предоставит Украине 1,2 млрд евро кредита, но при одном условии, - Боррель

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Оно связано с сотрудничеством Украины и МВФ

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, однако для этого нужно выполнить одно условие. Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместного брифинга с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, Боррель также напомнил о предоставлении беспрецедентной поддержки Украине для борьбы с пандемией коронавирус COVID-19.

Новости по теме: Зеленский обсудил с Боррелем создание площадки для переговоров по Крыму

"Это почти 200 млн евро. И это самая большая помощь, которая была оказана нашим восточным партнерам. Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией", - сказал представитель ЕС.

В то же время Боррель отметил, что есть одно условие, которое Украине нужно выполнить, чтобы получить эти деньги: "Но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом, что позволит государству получить 1,2 млрд евро помощи от ЕС.