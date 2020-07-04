ЕС осудил голосование в Крыму за поправки в конституции РФ
В ЕС заявили, что проведение голосования является нарушением международного права
Европейский Союз осудил проведение голосования по поправкам в Конституции Российской Федерации на оккупированном полуострове Крым. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.
"ЕС осудил участие в голосовании за поправки в Конституции Российской Федерации жителей территорий, неподконтрольных власти, и каким выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений", - отметили в представительстве.
Кроме того, ЕС не признает незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией и остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, с 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам в Конституции, которые среди прочего предлагают обнуления президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года.
Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции после общероссийского голосования. Изменения вступят в силу 4 июля. За поправки проголосовало 77,92% избирателей