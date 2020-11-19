ЕС обвинил Россию в попытке подорвать суверенитет Украины

Флаг Европейского союза Фото из открытых источников

В Евросоюзе призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках "Минска".

Европейский Союз отреагировал на решение президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении признания "документов", выданных в так называемых "ДНР" и "ЛНР". ЕС считает это еще одной попыткой подорвать суверенитет и независимость Украины. Об этом говорится в официальном заявлении представителя Европейской службы внешних дел.

"Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий, а вместо этого полностью выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений", - заявили в ЕС.

Кроме того, в ЕС напомнили, что в 2019 году было выпущено инструкцию по обработке заявлений на получение визы от жителей ОРДЛО, которая призвана обеспечить уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не будет отменять указ о выдаче российских паспортов на Донбассе, несмотря на требования Украины, поскольку такого пункта нет в Минских договоренностях.