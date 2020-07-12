ЕС настаивает на полном выполнении минских соглашений – ответ на мирные инициативы Медведчука

DW

Европейский Союз не видит иного пути к миру в Украине, кроме полного выполнения всего комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями. Об этом говорится в официальном ответе Европейского Совета (высший координирующий орган ЕС) на запрос депутата Европарламента Максимилиана Кра, который он подал в связи с Мирными инициативами председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Совет не обсуждал вопрос, поднятый почетным членом. Европейский Союз продолжает утверждать, что он будет продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Он неоднократно давал понять, что полное выполнение минских соглашений - единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта на востоке Украины", - говорится в документе.

Запрос позиции Европейского Совета евродепутат направил в связи с очевидной пробуксовкой процесс урегулирования на Донбассе, и выдвинутой Медведчуком инициативой создания Парламентского измерения Нормандского формата.

Напомним, вице-премьер-министр и первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе Алексей Резников сделал еще один шаг к срыву переговорного процесса о мире на Донбассе. В своем блоге для одного из западных изданий он открыто заявил о курсе украинской власти на отказ от Минских соглашений.

В свою очередь "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от президента Владимира Зеленского отказаться от курса на эскалацию конфликта.

"Выйти из-под влияния "партии войны" и полностью сменить состав переговорщиков по мирному урегулированию. Если у чиновника возникает противоречие между личной позицией и государственными интересами, это решается только одним способом – отставкой.

Мы призываем Владимира Зеленского вспомнить о своих предвыборных обещаниях, привести страну к миру. Вернуться к реализации Минских соглашений и обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых на встрече глав государств и правительств "нормандской четверки" в Париже.

Президент обязан обратить внимание на провокационные и вредительские действия своих подчиненных. Пора вспомнить, что ответственность за восстановление мира перед украинским народом несете именно Вы", – сказано в заявлении партии.