ЕС может направить представителя на переговоры с Лукашенко, – президент Литвы

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Там рассматривают возможность провести конференцию на высшем уровне

Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси, заявил во вторник президент Литвы Гитанас Наусед, передает "Интерфакс-Украина"

Он сообщил, что обсудил эту идею с главой Евросовета Шарлем Мишелем по телефону. По словам президента, также обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Беларуси.

"Мишель пообещал вернуться с предложениями, то есть по возможности направить представителя ЕС для проведения прямых переговоров с белорусскими властями, организовать конференцию министров на высоком уровне, внеочередное заседание Европейского совета - тоже вероятная альтернатива.

Литва готова быть посредником в этом процессе - к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции. Поэтому мы не останемся равнодушными, мы примем все возможные меры на дипломатическом уровне для налаживания контакта со всеми сторонами, чтобы этот процесс посредничества был эффективным, потому что он требует нескольких составляющих: прежде всего, в готовности самой власти Беларуси разговаривать, представительстве оппозиции и, конечно, активной роли посредников", - сказал он.

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Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. 10 августа МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны.

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим.

В МВД Беларуси заявили, что в течение второго дня протестов в стране было задержано более двух тысяч человек.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Также она записала видеообращение, в котором объяснила, почему уехала из страны.

В этот же день члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Беларуси сделали заявление по акциям протеста — путь насилия не приемлем для белорусского народа, а действия правоохранительных органов являются адекватными.