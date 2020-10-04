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Ермак: Решения ТКГ по Донбассу не несут политических обязательств для Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

По словам руководителя ОП, ТКГ носит консультативный характер

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пояснил, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе является консультационной площадкой, а принятые там решения не несут прямых политических обязательств для Украины. Об этом он сообщил в эфире Украина 24

По словам Ермака, члены украинской делегации не получают никаких директив, которые получают делегации, представляющие Украину. 

"Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату, фактически вырабатывают решения, которые затем имплементируются через органы, чтобы эти решения уже юридически и политически одобрить", - отметил руководитель Офиса президента. 

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Кроме этого, Ермак добавил, что главными людьми, которые сегодня формируют позицию украинской делегации в ТКГ, являются Леонид Кравчук и его заместитель Алексей Резников. В то же время руководитель ОП подчеркнул, что не нужно переоценивать высказывания и промежуточные идеи, которые возникают в рамках консультаций. 

Также Ермак прокомментировал отстранение Витольда Фокина от работы в Трехсторонней контактной группе. 

По словам руководителя Офиса, в ТКГ постоянно идут обсуждения и дискуссии, однако существует четкая позиция украинской делегации и ее главы. Тогда как слова и заявления Фокина носили публичный характер и не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Поэтому было принято решение об отстранении его от работы. 

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти из Трехсторонней контактной группы. После чего соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. 

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