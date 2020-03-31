Ермак рассказал о будущем Координационного совета с представителями ОРДЛО

Андрей Ермак Офис президента

По словам Ермака, переговоры с "ДНР", "ЛНР" проводить не будут

Во вторник, 31 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что будущее Координационного совета в Трехсторонней контактной группе вместе с представителями ОРДЛО зависит от результатов консультаций с французскими, немецкими партнерами и ОБСЕ. Об этом сообщает УП.

"Координационный совет обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в норманнском формате. Идея создания такого совета будет рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются", - отметил Ермак.

Кроме этого, глава ОП добавил, что позиция Украины неизменна, а переговоры с "ДНР", "ЛНР" проводить не будут.

В частности, в предварительных договоренностях стоят подписи представителей "ДНР" и "ЛНР". По словам Ермака, у представителей есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями этих территорий.

Также руководитель ОП заверил, что при каденции Зеленского представители ОРДЛО не станут участниками ТКГ.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что формат переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе остается неизменным.