Ермак: Обмен удерживаемыми с ОРДЛО начнется в ближайшие две недели

Обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО может начаться в ближайшие 2 недели Фото из открытых источников

По словам Ермака, списки на обмен обновляются

Во вторник, 31 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО может начаться в ближайшие 2 недели. Об этом сообщает УП.

По словам Ермака, этот процесс продолжается, однако он осложнен ситуацией с пандемией COVID-19. Руководитель ОП отметил, что сейчас завершается формирование обновленных списков на обмен.

"Мы еще раз получили подтверждение от участников ТКГ. Был разговор президента с руководителем Красного Креста относительно немедленного отправления туда, на территорию, представителей Красного Креста. Это поможет нам усовершенствовать списки людей, которые там находятся. Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что, может, неделя, может, 10 дней, может, 2 недели, и мы уже начнем проводить эти обмены", - отметил Ермак.

Напомним, на прошлой неделе представители так называемой "ДНР" предложили правительству Украины провести в кратчайшие сроки обмен по формуле "10 на 8".