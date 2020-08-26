Ермак: Надеемся, что встреча советников "нормандской четверки" состоится до 10 сентября

Андрей Ермак Фото из открытых источников

Отсрочка связана с просьбой французской стороны

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча советников "нормандской" четверки может пройти до 10 сентября. Об этом он рассказал во время поездки в Днепропетровскую область, сообщает "РБК-Украина".

"Господин Бонн (советник президента Франции, - ред.) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты - это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - заявил Ермак.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что встреча внешнеполитических советников "нормандской четверки" не состоится 28 августа, однако без подробностей.

Впоследствии информацию подтвердили в РФ, отметив, что встреча отменена из-за того, что стороны не согласовали проект итоговых документов, потому что имеют разногласия.

В конце концов в Офисе президента Украины заявили, что запланированную на 28 августа встречу политических советников лидеров стран "нормандской четверки" перенесли из-за командировки одного из участников.