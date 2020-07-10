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Ермак анонсировал проведение "нормандского саммита" в Берлине

Глава Офиса президента Андрей Ермак

 Фото из открытых источников

Также политик прокомментировал вопрос очередного обмена удерживаемыми лицами

Глава Офиса президента Украины и член Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Ермак анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в немецкой столице – Берлине. Об этом политик 10 июля заявил журналистам в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина". 

"Саммит в Берлине должен состояться", – отметил Андрей Ермак и добавил, что "очередной обмен (удерживаемыми лицами - ред.) будет в ближайшее время".

Как известно, в "нормандскую четверку" входят Украина, Германия, Франция и Россия. 

Напомним, в конце мая в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявляли, что на данный момент нет предпосылок для проведения очередного саммита "нормандской четверки". 

Однако, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "нормандская четверка"  должна встретиться несмотря на пандемию. 

Через некоторое время вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал дату следующего саммита и условия для его проведения. 

Заметим, на днях в Кремле заявили, что Украина до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне должна принять десятки законов.

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