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Емец призвал нардепов ввести чрезвычайное положение в Украине

Илья Емец МИНЗДРАВ

Глава Минздрава заявил, что все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Минздрава Илья Емец предложил ввести почасовую оплату для медиков, которые работают в условиях распространения в Украине вируса COVID-19.

Тем временем сразу несколько нардепов заявили, что министр здравоохранения Илья Емец сегодня подаст в отставку

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