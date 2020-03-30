Емец об отставке: Наша концепция реформирования не понравилась Супрун

Илья Емец Минздрав

Емец считает, что оказания помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Ульяны Супрун

Бывший глава Министерства здравоохранения Илья Емец заявил, что причина его отставки связана с позицией бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун. Об этом Емец заявил после голосования Рады за его увольнение, сообщает hromadske.

"Я думаю, основания такие: что нашей команде, ей было представлено продолжение реформирования здравоохранения, она не понравилась нашим главным оппонентам — это является исполняющая обязанности Супрун, которая за 3, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи", — подчеркнул бывший глава Минздрава.

По словам Емца, оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Ульяны Супрун.

Также бывший министр здравоохранения отметил, что он говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, однако подробностей этой разговоров Емец не сообщил.

Напомним, в понедельник, 30 марта, Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.