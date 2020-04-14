Елена Лукаш убеждена – при действующей власти никакой "весны" не будет

Елена Лукаш Скриншот ZIK

"Кто сидит? Никто, правда?"

При действующей власти никакой "весны" не будет, поскольку за 9 месяцев никто так и не ответил за мародерство последних 5 лет, не проведен аудит министерств и ведомств, никто не сидит за злоупотребления.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Девятый месяц повторяю одно и то же: при Зеленском никакой весны не будет. Спешу расстроить тех, кто верит в справедливость, и успокоить тех, кто поддерживает особей, подобных Черновол, - у нее все будет хорошо. Все будет хорошо у Порошенко, у Свинарчука, у Пашинского, у Парубия и у других людей, действиями которых уничтожалась наша родина. При Зеленском у них все будет сухо и комфортно", – заявила Елена Лукаш.

Бывший министр продолжила: "Если вы мне не верите, задайте себе несколько простых вопросов: Татьяна Черновол получила подозрение в участии в убийстве, 115 статья, убийство, и до сих пор мера пресечения не избрана, человек на свободе. Скажите мне, кто еще в государстве, подозреваемый в убийстве, ходит на свободе?... И будет ли ей избрана мера пресечения такая, как содержание под стражей? Это первое. Второй вопрос: кто за год президентства Зеленского (а через несколько дней будет год, как он президент) отвечает в установленном законом порядке за мародерство последних 5 лет? Третий вопрос: какое министерство, ведомство, склад, фонд, центральный орган власти, местный орган власти прошел обещанный нам аудит? Сколько средств возвращено в бюджет по результатам аудита? Кто сидит? Никто, правда?".

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Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований наведались с обыском к народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол в "деле Майдана".

Впоследствии стало известно, что бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Сама народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Черновол заявила, что к убийству она не причастна.