Елена Лукаш: Резников практически "обнулил" Минский процесс

Телеканал ZIK

Действующая власть не собирается заниматься миром, заявила юрист

Вице-премьер-министр Алексей Резников своими заявлениями практически "обнулил" Минский процесс.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья студии отметила, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников своими заявлениями практически "обнулил" Минский процесс. По ее мнению, чем чаще господин Резников будет выступать, тем быстрее украинцы увидят, что действующая власть не планирует заниматься мирным процессом и Донбассу просто некуда возвращаться.

Елена Лукаш напомнила, что "Минском" предусмотрено принятие закона, который запрещает преследование, наказание и дискриминацию лиц, принимавших участие в конфликте, однако выходит должностное лицо – господин Резников – и говорит о подготовке закона о коллаборантах.

"Выходит Резников - и говорит о коллаборантах. Пусть чаще говорит. Я еще раз хочу сказать - каждому гражданину очень важно понять, что эта власть не собирается заниматься миром. Она делает невыносимой жизнь для каждого гражданина Украины, независимо от того, что это - медицинская реформа Супрун, которую она продолжает, "банкопад" имени Яресько-Гонтаревой, который она продолжает, лишение нас гуманитарных прав и разделение по вопросам языка, тарифы... Донбассу некуда возвращаться", - заявила Елена Лукаш.

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников во время Часа вопросов к правительству 18 сентября заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе с пониманием воспримет отказ парламента изменять или уточнять постановление Верховной Рады о проведении местных выборов на неподконтрольной части Донбасса, но "какое-то другое решение" расширило бы ей поле для маневра на переговорах.

Как сообщали, Алексей Резников заявлял, что реинтеграция неподконтрольных территорий Донбасса не будет происходить сразу после возвращения.