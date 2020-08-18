Электронное голосование может быть новой первопричиной для фальсификации выборов, – политолог

Телеканал ZIK

Наши "диджитализаторы" у власти способны пойти на фальсификацию

Голосование в режиме онлайн может быть фактически новой первопричиной для фальсификации выборов.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Александр Лазарев, комментируя инициативу Министерства цифровой трансформации провести голосование на местных выборах в октябре в некоторых городах в режиме онлайн, отметил:

"Если эта программа действительно будет реализована, то мы должны понимать, что вопрос не просто того, что люди не смогут разобраться проголосовать, а куда важнее вопрос возможности фальсификации в наших "диджитализаторов", которые ежедневно теряют рейтинги. Они придумают всевозможные схемы, выкручиваются как только возможно для того, чтобы хоть как – то "пропетлять" в данной ситуации",-заявил гость ток-шоу.

Следовательно, продолжил Лазарев, голосование в режиме онлайн может быть фактически новой первопричиной для фальсификации выборов.

"А что касается id-карточек, то, хочу подчеркнуть, что нельзя запрягать телегу впереди лошади. Ну сделайте вы сначала все условия, а потом уже введите, если вы на это пошли, если вы понимаете, что это такая необходимость. Хотя я не вижу в этом такую крайнюю необходимость. Не вижу! "- подчеркнул эксперт.

Кроме этого Лазарев обратил внимание на то, что для голосования онлайн избирателям необходимо будет предъявить немало документов, что создаст дополнительные неудобства.

"Но понятно, почему они это делают – потому что на этих проектах можно довольно неплохо заработать", – подчеркнул Александр Лазарев.

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Напомним, ранее председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявлял, что сейчас в Украине преждевременно говорить о запуске интернет-голосования на выборах.