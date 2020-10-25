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Экзит-полл Савика Шустера: На выборах в Виннице побеждает действующий мэр Моргунов

В городе лидирует партия "Украинская стратегия Гройсмана"

Фото из открытых источников

На выборах городского головы Винницы с 66% голосов побеждает действующий мэр, представитель партии "Украинская стратегия Гройсмана" Сергей Моргунов. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера и телеканалом "Украина 24". 

Как отмечается, на второй позиции Сергей Кудлаенко с 11,87%, на третий - нынешний глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, который получил 9%. Что касается других кандидатов, то Вячеслав Узелков получил 4,68%, Александра Устинова - 3,66%. 

Экзит-полл по местным выборам в Виннице Украина24

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По данным экзит-пола, лидирует партия "Украинская стратегия Гройсмана" (49,56%). Далее "Европейская солидарность" (12%), "Слуга народа" (11%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (6,64%). 

Экзит-полл по местным выборам в Виннице Украина24

Напомним, по результатам экзит-пола, во второй тур местных выборы мэра Кривого Рога выходят действующий городской голова Юрий Вилкул и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. 

 

 

 

 

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