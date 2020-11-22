Экзит-пол студии Савика Шустера: В Черкассах во втором туре побеждает Анатолий Бондаренко

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко Фото из открытых источников

По предварительным подсчетам, действующий мэр побеждает с результатом 54,25%

В Черкассах во втором туре выборов городского головы с результатом 54,25% побеждает действующий мэр, кандидат от партии "За Будущее" Анатолий Бондаренко. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера и социологической компании Liberty Report.

Отмечается, что кандидат от "Голоса" Виктор Евпак занимает второе место с результатом 45,75%.

Вероятная погрешность не превышает 1,45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Фото из открытых источников

Напомним, сегодня, 22 ноября, состоялось голосование во втором туре выборов мэра в 11 городах, где по результатам голосования 25 октября ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки. Избирательные участки открылись в 8:00 и работали до 20:00.