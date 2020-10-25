Экзитпол студии Савика Шустера: Стали известны результаты выборов мэра Черкасс
Большинство голосов отдали за действующего мэра
На выборах городского главы Черкасс лидирует с результатом 32,6% действующий мэр Анатолий Бондаренко. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного студией Савика Шустера и телеканалом "Украина 24".
Как отмечается, у Анатолия Бондаренко - 32,6%, у Виктора Евпака - 19,8%, у Виталия Ильченко - 17,8%.
Всего за пост главы города борются:
- Анатолий Бондаренко - "За майбутнє", действующий мэр
- Виталий Ильченко - " Слуга народа",
- Виктор Евпак - "Голос",
- Юлия Погостинская - " ОПЗЖ",
- Владислав Пустовар - "Черкащане",
- Сергей Кудактин - "Европейская Солидарность",
- Сергей Воронов - ВО "Свобода",
- Валерий Макеев - "Пропозиція",
- Павел Филипенко - "Победа Пальчевского".
Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и принимали граждан до 20:00. Сейчас они закрыты.
Кроме облсоветов, украинцы впервые выбирали депутатов в советы всех уровней от громад — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы проходили и в 119 райсоветах.
Какие полномочия получит новоизбранная власть, можно прочитать ЗДЕСЬ. Ну а о том, почему местные выборы — это очень и очень важно, — ЗДЕСЬ.
Также телеканал ZIK вел онлайн-трансляцию голосования.