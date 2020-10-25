Экзитпол студии Савика Шустера: Стали известны результаты выборов мэра Черкасс

Большинство голосов отдали за действующего мэра

Фото из открытых источников

На выборах городского главы Черкасс лидирует с результатом 32,6% действующий мэр Анатолий Бондаренко. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного студией Савика Шустера и телеканалом "Украина 24".

Как отмечается, у Анатолия Бондаренко - 32,6%, у Виктора Евпака - 19,8%, у Виталия Ильченко - 17,8%.

Результаты экзит-пола выборов мэра Черкасс Украина24

Всего за пост главы города борются:

Анатолий Бондаренко - "За майбутнє", действующий мэр

Виталий Ильченко - " Слуга народа",

Виктор Евпак - "Голос",

Юлия Погостинская - " ОПЗЖ",

Владислав Пустовар - "Черкащане",

Сергей Кудактин - "Европейская Солидарность",

Сергей Воронов - ВО "Свобода",

Валерий Макеев - "Пропозиція",

Павел Филипенко - "Победа Пальчевского".

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Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и принимали граждан до 20:00. Сейчас они закрыты.

Кроме облсоветов, украинцы впервые выбирали депутатов в советы всех уровней от громад — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы проходили и в 119 райсоветах.