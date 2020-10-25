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Экзитпол студии Савика Шустера: Стали известны результаты выборов мэра Черкасс

Большинство голосов отдали за действующего мэра

Фото из открытых источников

На выборах городского главы Черкасс лидирует с результатом 32,6% действующий мэр Анатолий Бондаренко. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного студией Савика Шустера и телеканалом "Украина 24". 

Как отмечается, у Анатолия Бондаренко - 32,6%, у Виктора Евпака - 19,8%, у Виталия Ильченко - 17,8%.

Результаты экзит-пола выборов мэра Черкасс Украина24

Всего за пост главы города борются:

  • Анатолий Бондаренко - "За майбутнє", действующий мэр
  • Виталий Ильченко - " Слуга народа",
  • Виктор Евпак - "Голос",
  • Юлия Погостинская - " ОПЗЖ",
  • Владислав Пустовар - "Черкащане",
  • Сергей Кудактин - "Европейская Солидарность",
  • Сергей Воронов - ВО "Свобода",
  • Валерий Макеев - "Пропозиція",
  • Павел Филипенко - "Победа Пальчевского".

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Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и принимали граждан до 20:00. Сейчас они закрыты.
 
Кроме облсоветов, украинцы впервые выбирали депутатов в советы всех уровней от громад — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы проходили и в 119 райсоветах.
 
Какие полномочия получит новоизбранная власть, можно прочитать ЗДЕСЬ. Ну а о том, почему местные выборы — это очень и очень важно, — ЗДЕСЬ.
 
Также телеканал ZIK вел онлайн-трансляцию голосования.
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программы канала ZIK

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Сергей Сивохо | Ситуация на востоке. Выборы. Пожары на Луганщине | Интервью с Литвиненко | 24.10.20
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