Экспорт масок из Украины в Испанию был легальным, - Нефедов

Максим Нефедов из открытых источников

По словам главы таможенной службы, поставки состоялись еще в начале марта

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что поставки медицинских масок из Украины в Испанию были легальными, ведь автомобили с медоборудованием пересекли границу еще до запрета на экспорт. Об этом 21 марта госслужащий сообщил в Facebook.

По словам Нефедова, экспорт этих масок состоялся 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара. В частности, глава таможенной службы отметил, что респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул.

"Постановление Правительства №214, которая запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, была принята 11 марта 2020 года и вступила в силу после опубликования", - пояснил Максим Нефедов.

Напомним, недавно один из испанских телеканалов показал сюжет по телевидению о недостатке защитных средств, продемонстрировав, как с грузовиков достают респираторы украинского производства.