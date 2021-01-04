Украинские прокуроры направили в Польшу новое подозрение экс-главе "Укравтодора" Новаку

Славомир Новак Liga.net

Ранее Новак был задержан по подозрению в коррупции

В Украине бывшему исполняющему обязанности председателя Госагентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) Славомиру Новаку выдвинули подозрение в умышленном невыполнении служебных обязанностей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Офис генерального прокурора.

"Прокурорами Офиса генпрокурора совместно со следователями Главного следственного управления ГБР в порядке международного сотрудничества в компетентный орган Республики направлено письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему исполняющему обязанности председателя Госагентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора). Ему инкриминируется умышленное невыполнение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а также препятствование их выполнению", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе следствия установили, что подозреваемый в течение двух лет не исполнял решение местного суда и Верховного Суда Украины. Он препятствовал процессу восстановления в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины.

При этом добавляется, что такие действия бывшего чиновника не останутся ненаказанными.

"В результате таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также предупрежден бывший чиновник об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", - уверяют в Офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось, что экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака задержали в Польше. Наложение ареста осуществило Центральное антикоррупционное бюро страны. Его подозревают в коррупции и управлении организованной преступной группой.