Экс-премьер Азаров дал совет украинским властям, чтобы не допустить углубления катастрофы в стране

Необходимо подобрать такую команду, которая не ерундой будет заниматься, а прежде всего построит нормальный бюджет для страны

Чтобы не допустить углубления катастрофы в Украине, которая сегодня существует, властям страны необходимо подобрать людей, которые разбираются в своем деле.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK во время включения заявил премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

Бывший чиновник отметил: сейчас в Украине непрофессиональное правительство, которое заявляет об участии в восстановлении Афганистана для направления туда товаров, хочет построить гиперлупы и производить вакцины, но на самом деле не имеет вообще никакого представления о промышленности и экономике в целом. Поэтому такому правительству, добавил Николай Азаров, даже нечего посоветовать.

Зато самому президенту Украины Владимиру Зеленскому бывший премьер-министр посоветовал сесть и подумать о своей ответственности перед украинскими избирателями и подобрать профессиональную команду.

"Подобрать такую команду, которая не ерундой будет заниматься, а прежде всего построит нормальный бюджет для страны. Потому что еще в феврале, когда Шмыгаль рассказывал, что согласовали с МВФ, я посмотрел, – беглый этот бюджет! Дырка в 300 миллиардов! И какие-то профессионалы из МВФ рассказывают, что это замечательный бюджет, Шмыгаль говорит, что отличный бюджет. Есть такая известная поговорка, что сапоги должен делать сапожник, а тут берут Шмыгаля. Откуда этот человек? С какой-то фирмы. И вдруг бюджет страны!"- акцентировал Азаров.

Следовательно, добавил он, самое главное во власти - профессионалы.

"Самый главный мой совет, чтобы в стране не допустить катастрофы, хотя она уже есть, поэтому, чтобы не допустить ее углубления, чтобы хоть немного начать стабилизировать экономику, нужно подобрать людей, которые разбираются в своем деле. Понимают бюджет, разбираются в экономике и в банковском деле", – подытожил премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.

Напомним, ранее политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова заявила, что министры действующего состава Кабинета министров Украины понимают, что они на должностях будут находиться недолго, что они временно, так что и решения принимают на короткую перспективу. По ее словам, новый или обновленный Кабмин должен прийти на принципах более стабильной конструкции.