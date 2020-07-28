Экс-нардеп Куликов рассказал, кто вывел Порошенко на сцену Майдана

Телеканал ZIK

Петр Порошенко был на сцене Майдана только один раз

Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко за руку вывел пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко на сцену Майдана.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов.

Он отметил, что во время Революции Достоинства в 2014-м году на Майдан часто являлись бывший Генпрокурор Юрий Луценко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок и действующий мэр столицы Виталий Кличко. А вот что касается президента Порошенко, то, по словам Куликова, на сцене Майдана он был только один раз.

"Первое появление Петра Алексеевича на Майдане: сцена на Европейской площади, на сцене стоит Юрий Витальевич Луценко, барышня Карпа и кто-то еще. Идет Петр Алексеевич. Возле сцены стою я и разговариваю с Пашинским. Петр Алексеевич идет туда, а Пашинский поворачивается и говорит: "Петя, а куда ты идешь?" – Порошенко ему отвечает, что на сцену. А Пашинский выдает: "Петя, а идти ты…" – в общем выдает ему направление движения. А Юрий Витальевич (Луценко – ред.) взял Петра Алексеевича за руку и вывел на сцену. Так Петр Алексеевич впервые появился на сцене Майдана", - сказал Куликов.

По словам политика, больше Порошенко на сцене Майдана не показывался.

"На Майдане был Кличко, Яценюк, Тягнибок, который потерялся, а Петр Алексеевич был лишь один раз", – акцентировал гость ток-шоу.

Напомним, ранее экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал, как финансировал Майдан в 2014-м году.