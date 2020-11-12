live
Новости » Политика Читати новину українською

Экс-министр финансов Уманский уходит с поста советника главы Офиса президента

Экс-министр финансов Игорь Уманский

 Лига.net

По словам чиновника, причину отставки он объяснит после принятия решения по его заявлению

Бывший министр финансов и советник главы Офиса президента Игорь Уманский написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам чиновника, причину отставки он объяснит после принятия решения по его заявлению.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично", - написал Уманский.

Новости по теме: Кабмин провел ряд важных кадровых ротаций: Полный список

Напомним, вчера, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Мистика, "тетрадь смерти" и "приказ от Бога": Почему злоумышленник напал на прохожих в Кривом Роге и что ему грозит Мужчину, который порезал прохожих в Кривом Роге, взяли под стражу Кровавая резня в Кривом Роге: Суд избирает подозреваемому меру пресечения В Кривом Роге объявили траур после резни, которую устроил местный "Осирис"
Loading...

программы канала ZIK

Ситуация на востоке. Языковые конфликты. Политика Байдена. Протесты предпринимателей | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Коронавирусные рекорды. Жизнь в кредит. Отдать последнее за коммуналку | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу