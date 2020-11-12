Экс-министр финансов Уманский уходит с поста советника главы Офиса президента

Экс-министр финансов Игорь Уманский Лига.net

По словам чиновника, причину отставки он объяснит после принятия решения по его заявлению

Бывший министр финансов и советник главы Офиса президента Игорь Уманский написал заявление на увольнение. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам чиновника, причину отставки он объяснит после принятия решения по его заявлению.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично", - написал Уманский.

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Напомним, вчера, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.