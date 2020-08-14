live
Новости » Политика Читати новину українською

Экс-глава МИД предостерег, что Украину могут ожидать очень сложные времена в отношениях со США

Константин Грищенко Скриншот видео

Украине надо обращать внимание не только на американский вектор, говорит Константин Грищенко

Если кадровая составляющая усилий украинской дипломатии в дискурсе со США не будет усилена, то Украину ожидают сложные времена в отношениях со США.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил дипломат, в прошлые годы вице-премьер и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"В ситуации, когда опросы общественного мнения о надеждах на выборах свидетельствуют о том, что на этом этапе отрыв Байдена от Трампа чрезвычайно большой, конечно, что у нынешней Администрации Белого дома будет желание найти любые рычаги для того, чтобы попытаться переломить ситуацию. Будет ли действенным желание или, скажем, использование этих данных по Байдену, я лично имею большие сомнения, но то, что это может быть серьезная попытка, по крайней мере, из Администрации, чтобы среди всего прочего попробовать и это использовать, да. И поэтому, конечно, на растяжке будет нынешняя власть, прежде всего, потому что выиграть все равно может Трамп. Я ничего хорошего от этого для Украины тоже не ожидаю, так как для него Украина – второстепенная. Она не является для него принципиально важной, судя по тому, что мы знаем из публичного дискурса. А у Байдена интерес не только остался, но и усилился", – сказал Константин Грищенко.

Новости по теме: Как авторы "Википедии" влияют на выборы в США

Дипломат также подчеркнул: "Если кадровая составляющая усилий украинской дипломатии, и не только украинской дипломатии, а даже больше политического уровня, в нашем дискурсе США не будет усилена, нас ждут в отношениях со США очень сложные времена. Тем более, что нам надо обращать внимание не только на американский вектор, но и на российский, европейский и на очень много элементов, которые могут вызвать противоречивые реакции в том же Вашингтоне и других местах".

Как сообщали, американские сенаторы внесли законопроект о партнерстве в области безопасности, который предусматривает предоставление выплат Украине на военную помощь и стратегическую поддержку.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Под Киевом водитель произвел стрельбу, чтобы похвастаться оружием В Полтавской области мужчина с боеприпасом в руке угрожал взорвать двух женщин Пограничники получили новые винтовки вместо советских АК В Киеве задержали организатора группы, которая незаконно поставляла оружие криминальным кругам
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Эпоха бедности: как выживают украинские пенсионеры? Давление на свободу слова | Ток-шоу
Взрыв на Позняках: кто получил квартиры? Проверили условия хранения селитры | Новости | 14.08.20
Есть угроза, что игорный бизнес подпадет под контроль либо зарубежных владельцев, либо местных олигархов, - Кацман
Год власти. Атака на свободу слова. Большая приватизация | Ток-шоу
Из шоу-бизнеса в политику. Выборы без Донбасса. Притеснения свободы слова | Ток-шоу