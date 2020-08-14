Экс-глава МИД предостерег, что Украину могут ожидать очень сложные времена в отношениях со США

Константин Грищенко Скриншот видео

Украине надо обращать внимание не только на американский вектор, говорит Константин Грищенко

Если кадровая составляющая усилий украинской дипломатии в дискурсе со США не будет усилена, то Украину ожидают сложные времена в отношениях со США.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил дипломат, в прошлые годы вице-премьер и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"В ситуации, когда опросы общественного мнения о надеждах на выборах свидетельствуют о том, что на этом этапе отрыв Байдена от Трампа чрезвычайно большой, конечно, что у нынешней Администрации Белого дома будет желание найти любые рычаги для того, чтобы попытаться переломить ситуацию. Будет ли действенным желание или, скажем, использование этих данных по Байдену, я лично имею большие сомнения, но то, что это может быть серьезная попытка, по крайней мере, из Администрации, чтобы среди всего прочего попробовать и это использовать, да. И поэтому, конечно, на растяжке будет нынешняя власть, прежде всего, потому что выиграть все равно может Трамп. Я ничего хорошего от этого для Украины тоже не ожидаю, так как для него Украина – второстепенная. Она не является для него принципиально важной, судя по тому, что мы знаем из публичного дискурса. А у Байдена интерес не только остался, но и усилился", – сказал Константин Грищенко.

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Дипломат также подчеркнул: "Если кадровая составляющая усилий украинской дипломатии, и не только украинской дипломатии, а даже больше политического уровня, в нашем дискурсе США не будет усилена, нас ждут в отношениях со США очень сложные времена. Тем более, что нам надо обращать внимание не только на американский вектор, но и на российский, европейский и на очень много элементов, которые могут вызвать противоречивые реакции в том же Вашингтоне и других местах".

Как сообщали, американские сенаторы внесли законопроект о партнерстве в области безопасности, который предусматривает предоставление выплат Украине на военную помощь и стратегическую поддержку.