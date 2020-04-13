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Экс-глава Харьковской ОГА Светличная приняла присягу депутата

Юлия Светличная

 Фото из открытых источников

Это произошло во время внеочередного заседания парламента

Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, которую ранее Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом в одномандатном избирательном округе № 179, составила присягу. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZIK.

Присягу новоизбранный народный депутат сложила с трибуны во время внеочередного заседания парламента.

“Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников”, - сказала Светличная.

После присяги со вступлением в депутатские ряды Светличную поздравил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Юлия Светличная родилась в 1984 году. Возглавляла общественную организацию "Единство и развитие", проживает в городе Харькове, беспартийная, самовыдвиженка.

Ранее сообщалось, что Юлия Светличная одержала победу на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины по 179-му округу.

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