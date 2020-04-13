Экс-глава Харьковской ОГА Светличная приняла присягу депутата
Это произошло во время внеочередного заседания парламента
Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, которую ранее Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом в одномандатном избирательном округе № 179, составила присягу. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZIK.
Присягу новоизбранный народный депутат сложила с трибуны во время внеочередного заседания парламента.
“Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников”, - сказала Светличная.
После присяги со вступлением в депутатские ряды Светличную поздравил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Юлия Светличная родилась в 1984 году. Возглавляла общественную организацию "Единство и развитие", проживает в городе Харькове, беспартийная, самовыдвиженка.
Ранее сообщалось, что Юлия Светличная одержала победу на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины по 179-му округу.