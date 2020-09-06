Единичные провокации не станут основанием для срыва перемирия, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава украинской делегации заверил, что Украина будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия

Сегодняшнее нарушение перемирия на Донбассе вблизи Красногоровки обсудили на срочном заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации НВФ на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, которого удалось достичь 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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Напомним, сегодня, 6 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил один украинский военный, его эвакуировали в медицинское учреждение.