"Джокер" от имени Ермака пообщался с нелегальным дистрибьютером вакцины Pfizer в Украину

"В клинике "Медиленд" предприимчивый израильтянин организовал приём клиентов и продажу вакцины по 2,5-3 тыс. евро. Уточню, что стоимость вакцины на мировом рынке составляет 15 евро. Процедура состоит из двух уколов. Первый, а потом второй с временным лагом в 21 день. Говорят, первый укол себе сделал даже премьер-министр Шмыгаль, а вот второй пока не успел. После этого информация о Романе стала быстро расходится среди элит. На всякий случай сообщаю, что Роман не является медиком, не имеет медицинского образования и не представляет медицинские учреждения Израиля", – написал пранкер и показал скрины переписки с Гольдманом.