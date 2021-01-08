"Джокер" от имени Ермака пообщался с нелегальным дистрибьютером вакцины Pfizer в Украину
Пранкер "Джокер" пообщался с основателем Ассоциации МЕДЕС Романом Гольдманом, который якобы стал нелегальным дистрибьютером вакцины от коронавируса компании Pfizer в Украину. Соответствующие скриншоты переписки он опубликовал на своем Telegram-канале, передает ДС.
"В Киеве орудует банда медицинских аферистов, возглавляемая неким Романом Гольдманом, уже давно промышляющим медицинскими услугами в Украине и в Израиле. В основном Роман работает с украинским истеблишментом. Среди его клиентов – мэр Киева Кличко, мэр Львова Садовой, политики Олесь Довгий, Александр Грановский, бизнесмены Александр Мартыненко, Евгений Черняк, Аарон Майберг и некоторые знаменитые участники 95-квартала", – утверждает пранкер "Джокер".
По его словам, от предоставления медуслуг Гольдман перешел к контрабанде вакцины от коронавируса. При этом "Джокер" обвинил "слугу народа" Михаила Радуцкого в крышевании нелегального ввоза вакцины на территорию Украины.
"В клинике "Медиленд" предприимчивый израильтянин организовал приём клиентов и продажу вакцины по 2,5-3 тыс. евро. Уточню, что стоимость вакцины на мировом рынке составляет 15 евро. Процедура состоит из двух уколов. Первый, а потом второй с временным лагом в 21 день. Говорят, первый укол себе сделал даже премьер-министр Шмыгаль, а вот второй пока не успел. После этого информация о Романе стала быстро расходится среди элит. На всякий случай сообщаю, что Роман не является медиком, не имеет медицинского образования и не представляет медицинские учреждения Израиля", – написал пранкер и показал скрины переписки с Гольдманом.