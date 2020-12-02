Джамала протестировала "пакет малыша": Что пришлось по душе звездной мамочке

Джамала с мужем на младшим сыном Фото из открытых источников

Детские вещи из набора "спасли" певицу на отдыхе

Украинская певица крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины и победительница "Евровидения-2016" Джамала (Сусана Джамаладинова) протестовала "пакет малыша". Об этом говорится на Instagram-странице звездной мамочки.

В частности, Джамала заявила о своем приятном удивлении тому, что в "пакет малыша" положили одинаковые детские боди. Это особенно пригодилось певице во время отдыха.

"Собирались так быстро, но с неудержимым желанием убежать от зимы и соплей, что забыли специальный купальный костюм. Приятная опция от "пакета малыша", который я получила в роддоме — одинаковые бодики. Я еще удивилась, зачем они сделали одинаковые на каждый месяц, но в итоге они очень даже пригодились. Спасибо море и солнце", - подписала публикацию певица.

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, в конце ноября Кабинет министров Украины возобновил выдачу одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка в виде "пакета малыша".