"Дышит кислородом по 15 минут на час": У еще одного депутата Рады подтвердили коронавирус

Руслана Горбенко из открытых источников

Состояние политика стабильное

У еще одного депутата Рады Руслана Горбенко подтвердили коронавирус. Его советник Юлия Трестер сообщила, что лечение ее начальника проходит планово, передает PavlovskyNews.



"Все у него стабильно, пьет таблетки, дышит кислородом по 15 минут в час. Ухудшений нет, к счастью", - рассказала Трестер.



Напомним, 23 марта стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко с подозрением на COVID-19 находится в больнице. Горбенко отметил, что не выезжал за границу последний месяц и мог заразиться вирусом только в Украине.

Первым депутатом Рады, у которого подтвердили коронавирус был нардеп от "Довиры" Сергей Шахов.

Как известно, по состоянию на утро, 25 марта, на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кроме того, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире составляет 422 989 человек. Страной-лидером по количеству больных остается Китай, хотя там ситуация уже стабилизировалась.