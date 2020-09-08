Двойное гражданство в Украине: Эксперт пояснил, почему пока это лишь популистское заявление

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Украинский правовед и политический деятель Виталий Журавский назвал заявление властей о движении в сторону двойного гражданства в стране популизмом и пояснил свою позицию.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина движется к двойному гражданству и власть над этим работает. Очередное популистское заявление чиновника высокого уровня. Почему популистское? Объясню. Надо понравиться электорату особенно приграничных областей Украины накануне местных выборов. Но объявленный прожект сделать сегодня нереально", - отметил эксперт на своей странице в Facebook.

По его словам, в статье 4 Конституции Украины записано: "В Украине существует единое гражданство". То есть двойное запрещено.

В соответствии со статьей 156 за законопроект об изменении этой статьи должны проголосовать не менее двух третей конституционного состава Верховной Рады Украины. И это потом утверждается всеукраинским референдумом.

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"Сегодня в парламенте нет 300 голосов для такого решения, а если бы и было, то во время коронавируса и экономического кризиса референдум по данному вопросу никто бы не решился проводить. Референдум стоит миллиарды гривен.

Не будем забывать и то, что во многих странах лица с двойным гражданством лишаются активного и пассивного избирательного права, права работать на госслужбе, в правоохранительных органах, служить в армии и флоте", - подчеркнул Журавский.

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Напомним, несколько дней назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомство работает вместе с Верховной Радой над тем, чтобы принять законопроект о двойном гражданстве.

"Я сторонник двойного гражданства, за исключением гражданства с государством-агрессором. Мы работаем с парламентом для того, чтобы этот закон был принят. Я считаю, что это отвечает интересам Украины, и эта норма давно назрела", - отметил министр.

Также Кулеба уточнил, что в случае принятия соответствующего закона, госслужащим будет запрещено получать двойное гражданство.