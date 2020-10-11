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Дуда 11 октября прибудет в Украину с официальным визитом

Президент Польши Анджей Дуда

 Фото из открытых источников

В Украине польский президент встретится с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем

В воскресенье, 11 октября, президент Польши Анджей Дуда прибудет в Украину с официальным визитом, который продлится 2 дня. Об этом сообщает пресс-служба польского президента. 

Как отмечается, политика будет сопровождать его жена.

По предварительной информации, во время своего пребывания в Украине Анджей Дуда проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. По результатам этих встреч планируется подписать ряд двусторонних документов.

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Кроме этого, главы двух государств намерены посетить Одессу и принять участие в работе украинско-польского экономического форума. Там президенты планируют подписать меморандум о взаимопонимании между портами Одессы и Гданьска.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщали, что 12 октября в Киеве Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. После чего главы государств совместно посетят несколько мероприятий. 

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