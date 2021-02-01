Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

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Сам нардеп назвал голосование "чистым фарсом"

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуги народа". Об этом сообщает PavlovskyNews.

Как отмечается, за это решение проголосовали 198 нардепов из 246. Сам Дубинский назвал это голосование "чистым фарсом", поскольку оно было тайным и без подписных листов.

"Мы увидели настоящие лица политических актеров в Офисе президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем", - заявил нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" на заседании должна была рассмотреть увольнение главы Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского.