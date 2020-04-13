Дубинский заявил о "договорнячке" в Раде – голоса в обмен на отдельные области и лесхозы

Александр Дубинский из открытых источников

По словам нардепа, сегодня в парламенте происходит существенное единение депутатской группы "Довира" с фракцией "Слуга Народа"

Ходят сплетни о том, что депутатской группе "Довира" отдают отдельные области и лесхозы за голосование в пользу фракции "Слуга Народа". Об этом во время брифинга перед заседанием фракции "Слуга Народа", который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины ("СН") Александр Дубинский.

"Для меня большой вопрос, единство ли – эти голосования, которые были на последней внеочередной сессии и предпоследний внеочередной сессии. Я сегодня вижу очень существенное единение депутатской группы "Довира" с фракцией "Слуга народа". И у нас ходят сплетни о том, что "Довире" отдают отдельные области и лесхозы за такое голосование. То есть Государственное лесное агентство частично переходит под контроль группы "Довира" для того, чтобы они давали голоса. То есть размен – голоса за влияние на Гослесагентство, голоса за влияние на Госводресурсы и прочее. То есть такой обычный украинский парламентский "договорнячок", - сказал Дубинский.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании народные депутаты Верховной Рады разблокировали подписания законопроекта о рынке земли и приняли изменения в госбюджет-2020.