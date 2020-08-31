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Дубинский: Завтра в Раду будет внесен закон Шмыгаля, который позволяет воровать из бюджета под прикрытием коронавируса

Телеканал ZIK

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что завтра в Верховную Раду будет внесен законопроект, который позволит воровать деньги из государственного бюджета под прикрытием коронавируса.  

Об этом он сказал эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Завтра в Верховную Раду будет вноситься закон Шмыгаля, который открывает колоссальные возможности для воровства денег из бюджета под прикрытием коронавируса. По традиции, по стандарту будут открыты возможности ассигнования любых бюджетных средств. То есть Минфин сможет подписывать любые суммы, не согласовывая с бюджетом, на согласовывая с парламентом на Министерство обороны или на борьбу с коронавирусом любому государственному органу", – заявил народный депутат.

По словам Дубинского, в случае принятия этого закона с коронавирусом будет бороться как "Гослесагентство", так и "Укркосмос".

"Захотело, например, "Гослесагентство" бороться с коронавирусом – вот вам миллиард, распылите его! Захотел "Укркосмос" побороться с коронавирусом - и вам миллиард! "Укравтодор" – миллиард! Этому - миллиард! А потом говорят, что 300 миллиардов дыра в бюджете. А где деньги? Коронавирус!"- подчеркнул Александр Дубинский.

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Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который назвал "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа". Он заявил, что бактерии бывают разными: вредными и полезными.     

 

 

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