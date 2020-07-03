Дубинский vs Качура: Полное видео дебатов кандидатов на кресло мэра Киева

Впервые в истории Киева дебаты кандидатов на кресло мэра: Александр Дубинский и Александр Качура.

Они против потоков, схем и наживы, они за киевлян и знают, что нужно городу.

Дебаты по-киевски стартовали 3-го июля на телеканале ZIK в 21:00 и продолжались более часа.

Как это было, предлагаем посмотреть полное видео действа.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.