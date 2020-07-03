Дубинский уверен, что "Слуга народа" будет иметь "золотую акцию" в Киевсовете

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Главное, не допустить "зашкваренных персонажей", говорит нардеп

После местных выборов "Слуга народа" будет иметь "золотую акцию" в Киевском городском совете.

Об этом народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский заявил во время дебатов кандидатов на кресло городского главы Киева на телеканале ZIK.

Соперник Александра Дубинского в дебатах – народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура поинтересовался у него, готов ли он обеспечить консолидацию в Киевсовете, чтобы там в будущем не было конфликтов и интриг в случае избрания его городским главой столицы.

Александр Дубинский уверен, что после местных выборов в Киевсовет зайдут новые люди с новыми желаниями.

"Партия "Слуга народа" будет формировать свой список, и мы в этом списке должны показать нашим избирателям тех людей, которые придут не дерибанить деньги на тендерах, уличном освещении, рассадке деревьев или маршрутках, такси или строительствах, земле и так далее", – отметил Александр Дубинский и добавил, что, если такие люди придут, то строить коммуникацию с ними будет очень легко.

"И когда я сегодня понимаю, что да, мы пойдем на выборы. Там наверняка будет и БЮТ, и "Европейская Солидарность", и партия Шария, и, возможно, "Оппозиционная платформа - За жизнь", и точно, я уверен, "Слуга народа". Я четко понимаю, что "Слуга народа" будет иметь главную, золотую акцию, максимальное количество собственных депутатов в этом городском совете. Наша с вами задача сейчас - не думать о том, как мы будет формировать большинство, потому что мы будем самой большой партией, и мы будем втягивать этих людей и договариваться с ними о совместной работе, а надо думать о том, как привести в Киевский городской совет максимально качественных депутатов", - сказал Александр Дубинский и добавил, что главное – не допустить "зашкваренных персонажей".

Полное видео дебатов между Александром Дубинским и Александром Качурой смотрите здесь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выборами киевского городского главы в столице проведут праймериз.

Как сообщалось, праймериз "Слуги народа" на выборы мэра столицы состоится в четыре этапа.

Впоследствии в "Слуге народа" рассказали, когда будут обнародованы результаты праймериз на должность мэра Киева.