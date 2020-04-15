Дубинский: Программа правительства Шмыгаля идентична программе Гончарука – пустопорожний набор слайдов

Александр Дубинский из открытых источников

"Складывается впечатление, что правительству вообще наплевать на парламент"

Программа Кабмина Дениса Шмыгаля абсолютно идентична по форме и содержанию той, которую подавал в свое время предыдущий премьер Алексей Гончарук, – пустопорожний набор ничем не подкрепленных слайдов, заявлений и деклараций.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"В последнее время у меня вообще складывается ощущение, что правительству наплевать на парламент, и оно абсолютно уверено, что будет проталкивать через Верховную Раду все, что захочет. Приведу простой пример с программой правительства, которую они написали пару недель назад и отправили с барского плеча депутатам - дайте рекомендации к программе. Я ее прочитал. Она абсолютно идентична по форме и содержанию той, которую подавал в свое время Гончарук. То есть пустопорожний набор слайдов, заявлений и деклараций, ничем не подкрепленных, абсолютно не имеющих никакой стратегии, плана и, в общем-то, сомнительным с точки зрения реализации", – заявил Александр Дубинский.

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Он отметил, что парламентарии разработали немало предложений и направили правительству.

"Огромный объем предложений был собран с парламента. Вчера Шмыгаль отправил в Верховную Раду проект первоначальный, без учета каких-либо вообще изменений, ни одного слова не поменял. Вот это отношение в свое время стало причиной отставки Гончарука. Я думаю, что такие же последствия будут и у Кабмина Шмыгаля", – заявил Александр Дубинский.

Напомним, Верховная Рада 4 марта на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, кандидат политических наук, председатель социально-экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак прогнозировал, что действующее правительство во главе с Денисом Шмыгалем не удержатся на своих должностях до конца года.